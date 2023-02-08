Фитнес и здоровье
00:46, 08 февраля 2023
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Правда ли, что жевательная резинка вредна для зубных пломб

И для желудка

Стоматолог предупредила о вреде жвачки для зубных пломб из-за их изнашивания и перенапряжения жевательных мышц. Детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алёна Бубнова объяснила, в чём заключается вред жевательной резинки для зубных пломб.

Правда ли, что жевательная резинка вредна для зубных пломб

Фото: Wallpaperflare.com

Врач рассказала, что при регулярном употреблении жвачка может привести к перенапряжению жевательных мышц быстрому изнашиванию пломб. Зубные пломбы быстро истираются и могут выпасть.

Но вредна жвачка и для желудка, если жевать её натощак или если появилось чувство голода. Обильно выделяется желудочный сок, что может привести к заболеваниям желудочного-кишечного тракта.

Но если жевательную резинку употребить необходимо, жевать её следует не дольше 7 минут. Тогда можно избежать негативных последствий.

Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов.

Алёна Бубнова
Детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC

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