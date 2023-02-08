Правда ли, что жевательная резинка вредна для зубных пломб

Правда ли, что жевательная резинка вредна для зубных пломбИ для желудка
Стоматолог предупредила о вреде жвачки для зубных пломб из-за их изнашивания и перенапряжения жевательных мышц. Детский стоматолог, стоматолог общей практики клиники семейной стоматологии DLC Алёна Бубнова объяснила, в чём заключается вред жевательной резинки для зубных пломб.
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Врач рассказала, что при регулярном употреблении жвачка может привести к перенапряжению жевательных мышц быстрому изнашиванию пломб. Зубные пломбы быстро истираются и могут выпасть.
Но вредна жвачка и для желудка, если жевать её натощак или если появилось чувство голода. Обильно выделяется желудочный сок, что может привести к заболеваниям желудочного-кишечного тракта.
Но если жевательную резинку употребить необходимо, жевать её следует не дольше 7 минут. Тогда можно избежать негативных последствий.
Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов.
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