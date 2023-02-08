Правда ли, что жевательная резинка вредна для зубных пломб

Врач рассказала, что при регулярном употреблении жвачка может привести к перенапряжению жевательных мышц быстрому изнашиванию пломб. Зубные пломбы быстро истираются и могут выпасть.

Но вредна жвачка и для желудка, если жевать её натощак или если появилось чувство голода. Обильно выделяется желудочный сок, что может привести к заболеваниям желудочного-кишечного тракта.

Но если жевательную резинку употребить необходимо, жевать её следует не дольше 7 минут. Тогда можно избежать негативных последствий.