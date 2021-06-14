Представлен датчик, определяющий COVID-19 по запаху

Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:47
Представлен датчик, определяющий COVID-19 по запахуКрепится под потолком
Судя по заверениям ученых, которые принимали участие в разработке, прибор справится со своей задачей за 15 минут.
Датчик, произведенный компанией Roboscientific, способен определять вещества-маркеры, которые присущи только носителям коронавирусной инфекции. Эти летучие органические соединения могут выделяться как через кожу, так и непосредственно при дыхании. Точность результатов у данного вида тестирования высокая - 98-100%, что сравнимо с результатами полноценных лабораторных ПЦР-тестов.
Напомним, что идея с выявлением COVID-19 по запаху не новая. В прошлом году, лондонский метрополитен уже использовал натренированных собак для определения зараженных на платформах станций.