Представлен датчик, определяющий COVID-19 по запаху

Датчик, произведенный компанией Roboscientific, способен определять вещества-маркеры, которые присущи только носителям коронавирусной инфекции. Эти летучие органические соединения могут выделяться как через кожу, так и непосредственно при дыхании. Точность результатов у данного вида тестирования высокая - 98-100%, что сравнимо с результатами полноценных лабораторных ПЦР-тестов.

Напомним, что идея с выявлением COVID-19 по запаху не новая. В прошлом году, лондонский метрополитен уже использовал натренированных собак для определения зараженных на платформах станций.