Представлены Fitbit Ace LTE: как Google Pixel Watch, но для детей

Ace LTE мотивирует детей с помощью «игровой визуализации» их ежедневного прогресса в активности. Они также смогут ухаживать за своим виртуальным питомцем «Eejie», который расцветает по мере достижения ребенком «фитнес-целей».

Google обещает постоянный поток новых игр, специально разработанной для Ace LTE, в которых используются такие функции часов, как вибрация, звуковые эффекты и датчики движения, чтобы дети были активны и развлекались.

Приложение Fitbit Ace на смартфоне (Android или iOS) позволит следить за местоположением ребенка в режиме реального времени, заявлены также звонки и обмен сообщениями, и даже настройки «Школьное время» для блокировки часов на время занятий.

Ace LTE доступны для предзаказа по цене 230 долларов, а в магазинах они появятся 5 июня.