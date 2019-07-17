Представлены умные часы с автономностью 74 дня

Слова компании могут показаться бредом, так как это какое-то нереальное число. Но не смотря на это, часы и вправду могут прожить до 74 дней без подзарядки, но с одним важным “но” — Amazfit GTR должны работать в самом базовом режиме. Он лишает часы всех самых “умных функций”, оставляя лишь основные. При обычном сценарии использования новое устройство от Amazfit способно прожить до 24 дней без подключения к заряду, что тоже впечатляет, но уже не так сильно.