Представлены умные часы с автономностью 74 дня

Слова компании могут показаться бредом, так как это какое-то нереальное число. Но не смотря на это, часы и вправду могут прожить до 74 дней без подзарядки, но с одним важным “но” — Amazfit GTR должны работать в самом базовом режиме. Он лишает часы всех самых “умных функций”, оставляя лишь основные. При обычном сценарии использования новое устройство от Amazfit способно прожить до 24 дней без подключения к заряду, что тоже впечатляет, но уже не так сильно.
Что касательно цен, то стандартная версия Amazfit GTR на 42 мм стоят 799 юаней (около 116 долларов), а ограниченная серия Swarovski поступит в продажу за 999 юаней (или около 145 долларов). 47-миллиметровая версия Amazfit GTR из алюминиевого сплава и нержавеющей стали стоят 999 юаней (около 145 долларов), в то время как версия из титана и специальное “Iron Man” издание стоят 1399 юаней (или около 203 долларов). Все варианты умных часов уже доступны для заказа в Китае.