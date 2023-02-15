При каких болезнях есть корицу вредно для здоровья

Врач отметила, что корица — биологически активное вещество, поэтому при частом её употреблении можно спровоцировать сбои в работе желудочно-кишечного тракта и даже иммунитета. В целом от корицы следует отказаться людям с хроническими панкреатитом, язвой, холециститом, синдромом раздражённого кишечника, гастритом. А тем более при обострении этих болезней.

Кроме того, диетолог рассказала, что при обострениях из рациона нужно исключить не только корицу, но специи вообще.