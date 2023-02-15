При каких болезнях есть корицу вредно для здоровья

При каких болезнях есть корицу вредно для здоровьяОбъяснила диетолог
Диетолог объяснила, что корицу нельзя есть при болезнях ЖКТ. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, при каких болезнях не стоит добавлять корицу в пищу.
Фото: Goodfon.com
Врач отметила, что корица — биологически активное вещество, поэтому при частом её употреблении можно спровоцировать сбои в работе желудочно-кишечного тракта и даже иммунитета. В целом от корицы следует отказаться людям с хроническими панкреатитом, язвой, холециститом, синдромом раздражённого кишечника, гастритом. А тем более при обострении этих болезней.
Кроме того, диетолог рассказала, что при обострениях из рациона нужно исключить не только корицу, но специи вообще.
Слишком частое добавление приправы в пищу может нарушить внутренние балансы организма. Он воспримет ее как раздражающий фактор. При заболеваниях ЖКТ лучше исключить из рациона любые специи, не только корицу. Также при изменениях гормонального фона и нарушениях эндокринной системы нежелательно употреблять ее часто.
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