При каких болезнях имбирь восстанавливает здоровье

Врач порекомендовала пить имбирный чай, если случилось несварение желудка. В таком случае имбирь поможет быстро и создаст долговременный эффект.

К тому же корень имбиря — эффективное спазмолитическое и успокаивающее средство. В целом имбирь хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт, эффективен при головных болях, вызванных нервным напряжением, а также помогает вывести из мышц избыток молочной кислоты, накопленной в результате стресса.

Разумеется, полезен имбирь и при лечении ОРВИ.

«Имбирь укрепляет иммунную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и увеличивает выработку организмом витамина B12», — отметила Фролова.

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