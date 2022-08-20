При каких болезнях капуста может навредить здоровью

Сырая белокочанная капуста противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что может привести к обострению гастрита, язвы, болезни двенадцатиперстной кишки и в целом нарушить пищеварение.

Нельзя сырую капусту есть и людям с проблемами поджелудочной железы — только в варёном или пареном виде. Это же касается и кормления детей. До трёхлетнего возраста давать капусту детям можно только в тушёном виде или в составе супов и рагу.

«Высокое содержание клетчатки может привести к обострению этих заболеваний. В свежем виде капустой не стоит кормить и маленьких детей: для них это слишком тяжёлая пища. До трёх лет давать её детям стоит исключительно в тушёном виде или в составе супов и рагу», — порекомендовала врач.

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