При каких болезнях нельзя есть гречневую кашу

В силу содержащихся в этой крупе веществ у людей с расстройствами ЖКТ могут быть метеоризм, изжога, урчание. Врач добавила, что если человек страдает синдромом раздражённого кишечника, дисбактериозом, избыточным бактериальным ростом или недостатком ферментов поджелудочной железы, организм может неадекватно воспринимать гречневую крупу.

Если человек стремится нормализовать метаболизм, то греку лучше есть без сахара, молока, масла и других добавок. Лучше в кашу добавлять ягоды, фрукты, или сухофрукты.

Но если никаких проблем со здоровьем нет, тогда можно есть гречку с молоком и сливочным маслом. Также Лазуренко напомнила, что перед приготовлением гречку следует замачивать.

«В зёрнышках есть защитный механизм — фитиновая кислота. Тонко настроенные кишечники из-за образа жизни не всегда могут адекватно воспринимать её. После употребления такого продукта возможно урчание, вздутие, болевые ощущения в кишечнике. Поэтому существует общая рекомендация — замачивать крупы, то есть проводить ферментацию. После этого использовать крупу по своему усмотрению», — порекомендовала специалист.

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