При каких болезнях нельзя пить чай

От употребления чая лучше отказаться о людям с подагрой, гипертонией и бессонницей. В случае с подагрой решающее значение играет крепости заварки: чем крепче чай, тем больше пуринов человек потребляет, это ведёт к воспалению.

В чае также содержится кофеин, поэтому после крепкого чая у людей, страдающих гипертонией, может резко повыситься давление, в таком случае лучше сократить потребление чая. Это же касается и людей с бессонницей.

Кроме того, чай может спровоцировать обострение желудочных заболеваний. Людям с такими болезнями тоже нужно контролировать крепость и количество потребляемого напитка.

Но в любом случае решение должен принимать лечащий врач. Специалист оценит состояние пациента и предложит какие-то действия, исходя из возраста, индивидуальных особенностей организма и характера заболевания.

«Чем больше заварки мы кладём, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный. Если мы говорим о гипертониках, то тут тоже есть определённый риск. В чае содержится кофеин, который может стать причиной резкого повышения давления. Поэтому если у вас диагностирована гипертония, то обязательно контролируйте крепость напитка», — отметил Евгений Арзамасцев.

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