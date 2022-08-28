При каких болезнях виноград испортит ваше здоровье

По словам врача, виноград — полезный продукт. В нём в много антиоксидантов, микро- и макроэлементов, пектинов, ферментов и эфирных масел. Но, несмотря на это, при некоторых болезнях от винограда лучше отказаться.

Прежде всего о своём здоровье следует задуматься людям с нарушениями углеводного обмена и инсулинорезистентностью, сахарным диабетом. Потому что в винограде клетчатка содержится только в кожице, а это значит, что при употреблении человек получает легкодоступные сахара. Как следствие, растёт уровень сахара в крови.

Если человек страдает избыточным весом, а тем более ожирением, то необходимо отказаться от изюма и сока. Изюм осушен, лишён воды, а потому кратно калорийнее, чем свежие ягоды. Сок — чистый сахар, потому что избавлен от клетчатки. К тому же сока всегда получается выпить больше, чем съесть ягод.

Для «разбавления» к изюму нужно прибавлять что-то белковое, например, орехи, творог или йогурт.

Также врач объяснила, какова суточная доза винограда для здорового человека. «В винограде содержится примерно 50 килокалорий на 100 граммов. В среднем суточная норма человека составляет 1600-2000 килокалорий. Из них 10 процентов мы можем отвести на простые углеводы, то есть примерно 200 килокалорий. Таким образом, мы получаем 400 граммов винограда, которые мы можем съесть», — отметила Матыскина.

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