При каких условиях вы можете два раза за жизнь заболеть ветрянкой

При определённых обстоятельствах взрослый человек может снова заразиться ветрянкой, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. Однако это крайне редкое явление, подчеркивает специалист.

В большинстве случаев ветрянкой болеют один раз в жизни именно в привычной всем форме — когда оспа распространяется по всему телу. Во взрослом состоянии эквивалентом ветрянки является опоясывающий лишай, когда эти же высыпания, которые у ребёнка распространены по всему телу, локализуются в чётко ограниченной определённой области, рассказывает Болибок.

Снова заболеть в развёрнутой форме человек, уже перенесший ветрянку в детстве, может лишь при некоторых обстоятельства, в частности, при ослаблении иммунной системы, отмечает врач.

Ветряная оспа для взрослых представляет серьёзную опасность. Так, ей может сопутствовать энцефалит — воспаление оболочек мозга. Кроме того, высыпания могут появляются не только на коже, но и на слизистых оболочках — во внутренних органах, в частности, в дыхательных путях. Могут возникнуть геморрагический трахеит и вирусная пневмония. Эти осложнения опасны для жизни, подчеркивает специалист.