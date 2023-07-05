Прибор пермских ученых позволит автоматически находить хламидий

Исследователи из Перми разработали проект прибора для автоматического анализа на наличие у людей и животных инфекционных заболеваний, в частности, хламидиоза. Работа ученых опубликована в журнале WSEAS Transactions On Information Science And Applications.

Хламидийная инфекция — это заболевание, которое может сопровождаться зудом и жжением половых органов, температурой, сильной болью внизу живота и другими симптомами. Определить наличие вызывающих ее бактерий можно по структурным изменениям в тканях клетки. До сих пор в большинстве случаев все стадии гистологического анализа происходят вручную. Это не только затрудняет постановку диагноза, но и увеличивает время на принятие мер по назначению лечения, поясняет одна из исследователей, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пермского ГАТУ Наталья Татарникова.

Разрабатываемый учеными экспресс-анализатор позволяет проводить все стадии исследования — от загрузки исследуемого биоматериала до выдачи диагноза, подчеркнул профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Сергей Костарев. Устройство состоит из двух блоков — подготовки гистологического образца и распознавателя морфоструктурных изменений в тканях.

Блок обработки биоматериала позволяет подготовить срез, зафиксировать его и окрасить реагентами. Модуль распознавания диагноза патологии ткани включает световой микроскоп и программное обеспечение — нейросеть. Эксперименты показали, что вероятность распознавания наличия инфекций составляет от 80% до 90%, рассказала профессор кафедры зоотехнии Пермского института ФСИН России Оксана Новикова.

Представить прибор учёные планируют уже в следующем году. По их мнению, разработка позволит решить проблему с нехваткой высококвалифицированного персонала для проведения гистологического анализа