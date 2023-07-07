Приборчик-восьмиприборчик: в России разработали универсальное устройство для медицинского осмотра

Студенты Московского физико-технического института разработали прототип медицинского устройства, в котором объединены функции восьми диагностических приборов — пульсометра, оксиметра, стетоскопа, отоскопа, тонометра, глюкометра, термометра и электрокардиографа.

Размер прибора составит 20 на 10 сантиметров, заявил лидер проекта Филипп Малахов. Устройство позволит измерять, записывать и визуализировать показатели жизненно важных функций организма вовремя как очных, так и онлайн-приемов врачей.

По мнению Малахова, новый прибор избавит медиков от ручного заполнения анкет на компьютере. Кроме того, он пригодится и обычным людям, заинтересованным в постоянном мониторинге показателей.