Фитнес и здоровье
22:14, 13 июня 2023
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Придётся отказаться и от бутерброда на завтрак: диетолог назвала людей, которым вредно для здоровья есть белый хлеб с маслом

Дело в калориях и холестерине

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит исключить из рациона бутерброд из белого хлеба со сливочным маслом.

Врач отметила, что такие бутерброды противопоказаны людям с сахарным диабетом, атеросклерозом, избыточным весом. Проблема в калорийности и в том, что сочетание белого хлеба со сливочным маслом — это множество пустых калорий и сахара с добавленным из масла холестерином.

По словам Соломатиной, людям, страдающим перечисленными заболеваниями, от таких бутербродов лучше отказаться полностью, а клинически здоровым есть такое блюдо можно, но лучше, чтобы это был цельнозерновой хлеб.

Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладём, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдёт.

Елена Соломатина
Врач-диетолог

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