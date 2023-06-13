Придётся отказаться и от бутерброда на завтрак: диетолог назвала людей, которым вредно для здоровья есть белый хлеб с маслом

Врач отметила, что такие бутерброды противопоказаны людям с сахарным диабетом, атеросклерозом, избыточным весом. Проблема в калорийности и в том, что сочетание белого хлеба со сливочным маслом — это множество пустых калорий и сахара с добавленным из масла холестерином.

По словам Соломатиной, людям, страдающим перечисленными заболеваниями, от таких бутербродов лучше отказаться полностью, а клинически здоровым есть такое блюдо можно, но лучше, чтобы это был цельнозерновой хлеб.