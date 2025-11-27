Привычка промывать глаза оказалась способом облегчить симптоматику аллергии

В исследовании, опубликованном в научном журнале Scientific Reports, были проанализированы данные 476 пользователей приложения AllerSearch, 71 из которых регулярно промывал глаза для профилактики. У участников уменьшились зуд, слезотечение и покраснение, появилось больше дней без симптомов, а общее самочувствие улучшилось. На фоне этого симптомы сухости глаз не усилились.

В исследовании отмечено, что ранее японские офтальмологи рекомендовали промывание глаз при аллергическом конъюнктивите, но данных о сезонных аллергиях не было. Новое исследование устраняет этот пробел.

Ограничения включают субъективные оценки и неучтённые детали промывания глаз. Исследователи подчёркивают, что промывание глаз — это не замена терапии, а простой и безопасный способ справиться с симптомами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.