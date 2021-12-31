Привычка, связанная с кофе может плохо сказаться на ваших сосудах

Для многих кофе - это первое, что они употребляют каждый день. Кофе может имеет много преимуществ, например, оно содержит антиоксиданты, однако многие люди злоупотребляют добавками к нему – заявляет Элеана Кайданян.

“Насыщенные жиры в виде сливок и цельного молока, добавляемые в кофе ежедневно, могут влиять на уровень холестерина”, - продолжает она

При этом, добавила специалист, никаких симптомов высокого уровня холестерина нет, он выявляется только с помощью анализов. На показателях сказывается то, какие именно жиры употребляет человек на постоянной основе.