Приём коллагена вам вряд ли поможет

Приём коллагена вам вряд ли поможетИ вот почему
Коллагеновые добавки по сравнению с другими БАДами имеют одно преимущество. И это то, что с ним трудно переборщить. При передозировке коллагеном происходит то же самое, что и при обычном переедании.
Попадая в желудок, коллаген действительно переваривается. Однако в БАДах он расщеплён на пептиды, за счёт чего усваивается лучше. Согласно результатам некоторых исследований, пептиды могут попадать в кровь и стимулировать выработку организмом собственного коллагена.
Ещё наш организм тоже вырабатывает коллаген. Однако примерно после 30 лет у человека снижается выработка коллагена примерно на 1% в год.
К сожалению, существующие метаанализы показывают, что польза коллагена есть только в тех исследованиях, которые финансируются производителями коллагеновых добавок. Независимые же научные работы явной пользы от приёма коллагена не выявили или же эта польза связана с эффектом плацебо. Соответственно, пока объективных доказательств эффективности БАДов с коллагеном нет.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.