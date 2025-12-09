Приём коллагена вам вряд ли поможет

Коллагеновые добавки по сравнению с другими БАДами имеют одно преимущество. И это то, что с ним трудно переборщить. При передозировке коллагеном происходит то же самое, что и при обычном переедании.

Попадая в желудок, коллаген действительно переваривается. Однако в БАДах он расщеплён на пептиды, за счёт чего усваивается лучше. Согласно результатам некоторых исследований, пептиды могут попадать в кровь и стимулировать выработку организмом собственного коллагена.