Процесс сканирования аппаратом МРТ смогли убыстрить

Исследователи из Германии и России сумели ускорить процесс сканирования аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) в полтора раза и увеличить напряжение магнитного поля аппарата в три раза.

МРТ — сложный аппарат и состоит из нескольких частей, одной из которых является радиочастотный тракт, включающий в себя приемопередающие многоканальные катушки — антенные решетки, работающие в ближнем поле.

На основании данных электромагнитного моделирования ученые построили прототип аппарата. Удалось не только упростить катушку, но и расширить концепцию трехмерной динамической визуализации и сократить время сканирования, рассказал один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института Антон Никулин.

Новые антенные позволили создать МРТ-аппарат с напряжение в 9,4 Тесла. Для сравнения, одни из самых продвинутых аппаратов имеют напряжение в три Тесла. Более высокий уровень поля позволяет обеспечить значительный рост качества получаемых изображений и осуществлять количественное детектирование заболеваний на более ранних стадиях.