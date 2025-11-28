Продукты и напитки с полифенолами улучшат здоровье вашего сердца

В рамках нового исследования, опубликованного в журнале BMC Medicine, учёные на протяжении более десяти лет наблюдали за более чем 3100 взрослыми из когорты TwinsUK. По итогам эксперимента выяснилось, что рацион, богатый определёнными группами полифенолов, связан с более здоровыми показателями артериального давления и холестерина. Это способствует снижению риска развития болезней сердца.

Впервые специалистам удалось проанализировать большое количество метаболитов в моче, которые образуются, когда полифенолы в организме расщепляются.