Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 ноября 2025, 13:30
1 мин.

Продукты и напитки с полифенолами улучшат здоровье вашего сердца

Это обнаружили учёные из Королевского колледжа Лондона
Согласно результатам нового исследования, люди, которые регулярно употребляют чай, кофе, ягоды, какао, орехи, цельнозерновые продукты и оливковое масло, имеют более здоровое сердце. Именно поэтому риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем у них ниже.
Продукты и напитки с полифенолами улучшат здоровье вашего сердца
© Ferra.ru

В рамках нового исследования, опубликованного в журнале BMC Medicine, учёные на протяжении более десяти лет наблюдали за более чем 3100 взрослыми из когорты TwinsUK. По итогам эксперимента выяснилось, что рацион, богатый определёнными группами полифенолов, связан с более здоровыми показателями артериального давления и холестерина. Это способствует снижению риска развития болезней сердца.

Впервые специалистам удалось проанализировать большое количество метаболитов в моче, которые образуются, когда полифенолы в организме расщепляются.

Продукты и напитки с полифенолами улучшат здоровье вашего сердца
© Ferra.ru

Биомаркеры подтвердили, что у тех, кто имеет более высокий уровень метаболитов полифенолов, особенно таких, которые происходят из определённых групп полифенолов, флавоноидов и фенольных кислот, была ниже вероятность развития болезней сердца. Также у этих участников был повышен уровень "хорошего" холестерина в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.