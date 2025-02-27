Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2025, 02:13
1 мин.

Продукты из сои оказались полезными для укрепления здоровья мужчин

Содержат много важных аминокислот
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог Нурия Дианова прокомментировала информацию о меньшей продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами. Врач подчеркнула ключевые факторы: нездоровый образ жизни, в том числе злоупотребление алкоголем, курение, регулярное нездоровое питание и пренебрежительное отношение к здоровью в целом.
Продукты из сои оказались полезными для укрепления здоровья мужчин
© Jcomp / Freepik

Дианова рассказала, что всё же повлиять на жизнь мужчин с помощью еды можно, разнообразив рацион растительной белковой пищей. Подойдут семена и орехи, бобовые, растительные альтернативы мясу и мясным продуктам, цельнозерновые продукты.

Кроме того, для укрепления здоровья мужчин хороши соевые продукты. Врач назвала соевый сыр тофу, ферментированный белковый продукт темпе, а также соевое молоко, которые можно есть 2-3 раза в неделю.

Эти продукты богаты белком и содержат все незаменимые аминокислоты, что делает их полноценными источниками белка. Диетолог отметила, что такие продукты входят в рацион долгожителей острова Окинава.

Также врач рассказала, что, сам по себе тофу — продукт безвкусный, поэтому его можно использовать для приготовления множества полезных блюд, например, дополнив вкусовую составляющую натуральными маринадами, заправками, соусами или можно приготовить блюда, которые похожи на творог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
,
#врач
,
#рекомендации
,
#здоровье