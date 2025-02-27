Продукты из сои оказались полезными для укрепления здоровья мужчин

Дианова рассказала, что всё же повлиять на жизнь мужчин с помощью еды можно, разнообразив рацион растительной белковой пищей. Подойдут семена и орехи, бобовые, растительные альтернативы мясу и мясным продуктам, цельнозерновые продукты.

Кроме того, для укрепления здоровья мужчин хороши соевые продукты. Врач назвала соевый сыр тофу, ферментированный белковый продукт темпе, а также соевое молоко, которые можно есть 2-3 раза в неделю.

Эти продукты богаты белком и содержат все незаменимые аминокислоты, что делает их полноценными источниками белка. Диетолог отметила, что такие продукты входят в рацион долгожителей острова Окинава.

Также врач рассказала, что, сам по себе тофу — продукт безвкусный, поэтому его можно использовать для приготовления множества полезных блюд, например, дополнив вкусовую составляющую натуральными маринадами, заправками, соусами или можно приготовить блюда, которые похожи на творог.

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