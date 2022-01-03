Продукты, которые благотворно влияют на ваш иммунитет

Список состоит из цитрусовых, брокколи, чеснока, имбиря, а также мяса курицы.

Цитрусовые эффективно поддерживают активность иммунной системы. Они содержат витамин С, увеличивают количество белых кровяных телец, которые помогают организму бороться с инфекциями и болезнями.

Брокколи насыщен витаминами A, C, E, а также клетчаткой и антиоксидантами.

Употребление чеснока может снизить риск простуды, а при заболевании облегчить симптомы. “*Многие инфекции притупляют чувство вкуса, обоняния – использование сильных ароматов в виде чеснока, специй может содействовать диагностике, улучшает ощущения заболевшего человека при приеме пищи, помогает справляться с проблемами исчезновения аппетита.” , – утверждают специалисты.

Гингерол, активное соединение имбиря, обеспечивает его противовоспалительные свойства. Чай из имбиря является отличным средством, успокаивающим боль в горле. Кроме того, имбирь является натуральным «лекарством» от тошноты и укачивания.

Куриное мясо – источник витамина B6, важного для создания новых красных кровяных телец. Также курятина является противовоспалительным источником белка, который помогает организму быстрее поправиться.