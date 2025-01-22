Продукты влияют на настроение из-за стимулирования роста тех или иных бактерий

По словам врача, различные продукты стимулируют рост популяции и развитие в кишечнике бактерий — микробиома. Если преобладают условно-патогенные микроорганизмы, это организму вредит, человек заболевает. Если растёт полезная микрофлора, организма крепчает, улучшается пищеварение и т.д. И всё это влияет на настроение.

Демьяновская сослалась на недавние исследования, согласно которым люди, часто употребляющие йогурты и кефир, меньше подвержены плохому настроению и депрессии. Врач объяснила, что сигналы кишечника передаются в мозг, так как в кишечнике присутствует своя нервная система.

«Например, недавно учёные выяснили, что риск депрессии значительно ниже у людей, которые регулярно пьют йогурты и кефир. Вероятно, всё дело в лактобациллах, полезных молочнокислых бактериях. Оказалось, что они способствуют повышению уровне интерферона гамма — белка, который важен для нормальной работы иммунитета, снижает воспаление и помогает справиться со стрессом», — рассказала Демьяновская.

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