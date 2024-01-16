Профессор медицины рассказала, что кратковременный стресс полезен для организма

И здесь в целом важно отношение к стрессу, причём это прослеживается и у людей, и у животных. Эксперт отметила, что стресс при агрессивном поведении вызывает у мышей снижение иммунитета, при депрессивном — повышение, а если наблюдается субмиссивное (подчинённое) поведение, то эффект стресса на иммунный ответ организма не проявляется.

«Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их. Все виды стресса негативно влияют на функцию тимуса, а это центральный орган иммунитета, в котором образуются практически все Т-клетки. Иммунная система, естественно, страдает от этого», — отметила Идова.

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