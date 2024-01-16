Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
22:43, 16 января 2024
1 мин.

Профессор медицины рассказала, что кратковременный стресс полезен для организма

Важно отношение к стрессу
Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова объяснила, что несильный и кратковременный стресс полезен для организма, так как это усиливает иммунитет.

И здесь в целом важно отношение к стрессу, причём это прослеживается и у людей, и у животных. Эксперт отметила, что стресс при агрессивном поведении вызывает у мышей снижение иммунитета, при депрессивном — повышение, а если наблюдается субмиссивное (подчинённое) поведение, то эффект стресса на иммунный ответ организма не проявляется.

«Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их. Все виды стресса негативно влияют на функцию тимуса, а это центральный орган иммунитета, в котором образуются практически все Т-клетки. Иммунная система, естественно, страдает от этого», — отметила Идова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Стресс
,
#медицина
,
#здоровье
,
#Иммунитет
Новости партнеров
Новости партнеров