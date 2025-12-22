Профессор университета объяснила, почему детям полезно скучать

Есть множество причин, по которым родители пытаются чем-то занять своих детей и не дать им заскучать. Но прежде чем с этим бороться, важно знать о пользе скуки.

Скука на самом деле способствует личностному росту. Психологи обнаружили, что переживание скуки может привести к открытию новых целей и освоению новых видов деятельности. Артур Брукс, профессор государственного и некоммерческого управления Гарвардского университета, утверждает, что скука нужна людям для размышлений.

Дети, которым редко бывает скучно, могут стать взрослыми, которые не умеют справляться со скукой. Это состояние также стимулирует работу мозга, развивает любознательность и творческие способности ребёнка.

Когда дети сами распоряжаются своим временем, у них развиваются исполнительные функции. Они включают способность ставить цели и строить планы.