Производитель «ГЛОНАСС» начнет изготавливать приборы для лечения рака

В октябре 2023 года входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» произведёт первый экземпляр мобильный комплекс лучевой терапии.

Работа над созданием комплекса спутникостроительная фирма ведет совместно с Томским политехническим университетом и Научно-исследовательским институтом онкологии ТНИМЦ СО РАН вот уже более двух лет.

Аппарат поможет направлять излучение во время операций непосредственно на злокачественную опухоль. При этом здоровые ткани почти не пострадают, отмечают разработчики.

Технические и клинические испытания комплекса, а также получение разрешения на его применение в больницах запланированы на 2025 год.