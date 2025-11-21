Производитель смарт-колец Oura обвинил Samsung в нарушении своих патентов

По сообщениям Oura, жалоба касается патентов, которые охватывают структуру смарт-кольца, его внутренние и внешние компоненты, а также используемые методы производства. Oura заявила, что стремится решительно защищать свои права на интеллектуальную собственность.

Представители Oura подчеркнули, что компания придерживается модели лицензирования, включающей роялти, что позволяет другим производителям легально получать доступ к ее технологиям через патентные лицензии. В прошлом аналогичные соглашения были успешно достигнуты с такими компаниями, как Circular, RingConn и OMATE. Oura также выразила готовность участвовать в обсуждениях с другими участниками рынка.

Напомним, Oura Ring — «умное» кольцо, специально разработанное для постоянного мониторинга показателей здоровья. На первый взгляд он выглядит как обычное ювелирное изделие, но внутри него встроено множество датчиков.