Проктолог назвала повышающие риск рака кишечника продукты

Опасными для здоровья и даже жизни продуктами питания врач назвала сосиски, бекон и колбасу. При этом Смирнова отметила важность уменьшения в рационе красного мяса в целом, особенно говядины и баранины.

По словам проктолога, для профилактики рака кишечника важны физические упражнения, а также употребление сыра, фруктов и овощей, молока, цельного зерна.

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