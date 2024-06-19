Проктолог назвала повышающие риск рака кишечника продукты

Опубликовано 19 июня 2024, 05:15
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Проктолог назвала повышающие риск рака кишечника продуктыЭто полуфабрикаты из красного мяса
Врач-проктолог Елена Смирнова назвала полуфабрикаты из красного мяса фактором высокого риска развития онкологии кишечника, включая прямую кишку.
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Опасными для здоровья и даже жизни продуктами питания врач назвала сосиски, бекон и колбасу. При этом Смирнова отметила важность уменьшения в рационе красного мяса в целом, особенно говядины и баранины.
По словам проктолога, для профилактики рака кишечника важны физические упражнения, а также употребление сыра, фруктов и овощей, молока, цельного зерна.
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