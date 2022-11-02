Проктолог посоветовал не брать смартфон с собой в туалет

По словам Гаврилова, отвлечение на смартфон удлиняет сидение над проёмом унитаза, время дефекации увеличивается, что сулит физиологические нарушения. Из-за длительного напряжения геморроидальных узлов может развиться геморрой. Начинается компрессия сосудов нижних конечностей, что также вредно для организма.

Гаврилов отметил, что внезапный звонок может быть причиной стресса, и это тоже негативно сказывается на процессе опорожнения и его продолжительности. В целом процесс дефекации не должен превышать трёх минут.

«Использование смартфонов в туалете — это вредная привычка, потому что, во-первых, может удлиниться время нахождения на унитазе. При длительном сидении над проёмом унитаза натуживания случаются даже после дефекации. А от напряжения увеличиваются геморроидальные узлы. Во-вторых, при длительном сидении происходит компрессия сосудов нижних конечностей, онемение ног», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.