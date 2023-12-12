Прорыв в лечении рака: терапия CAR T достигла 100% успеха в ранних испытаниях

В отличие от существующих CD19 CAR T-терапий, AT101 использует уникальный эпитоп, расположенный ближе к клеточной мембране, демонстрируя превосходную эффективность в доклинических исследованиях. В исследовании с участием 12 пациентов с рецидивирующей или рефрактерной В-клеточной неходжкинской лимфомой все шесть пациентов, получавших более высокие дозы AT101, достигли полного ответа без рецидива через 6,5 месяцев.

Примечательно, что терапия продемонстрировала управляемые побочные эффекты, что открывает путь к потенциально инновационным достижениям в лечении рака. Ведущий исследователь доктор Марко Руэлла выразил оптимизм по поводу полученных результатов, подчеркнув многообещающий потенциал исследования по мере его перехода ко второй фазе.

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