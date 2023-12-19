Просмотр «Доктора Кто» спасает жизни: рождественские эпизоды связаны с пониженной смертностью

Профессор Ричард Райли, руководитель исследования из Бирмингемского университета, использовал многолетнюю историю «Доктора Кто», чтобы проанализировать связь между рождественско-новогодними трансляциями и последующими ежегодными показателями смертности. Эпизоды, выходившие в эфир в этот период, рассматривались как косвенный показатель работы медиков в праздничный сезон.

Результаты показали удивительную связь между трансляциями «Доктора Кто» и снижением уровня смертности, особенно под Рождество. Эпизоды, постоянно выходившие в эфир в период с 2005 по 2019 год, были связаны со значительным снижением смертности. Хотя исследование не устанавливает причинно-следственную связь, оно подчеркивает потенциальное влияние медицинских работников и важность оказания медицинской помощи в праздничный сезон.

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