Фитнес и здоровье
13:14, 19 декабря 2023
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Просмотр «Доктора Кто» спасает жизни: рождественские эпизоды связаны с пониженной смертностью

Показало исследование

Исследование обнаружило взаимосвязь между эпизодами «Доктора Кто», транслируемыми в праздничный сезон, и снижением уровня смертности в следующем году. Исследование, получившее остроумное название TARDIS (Televised festive broadcasts and Association with Rates of Death In Sixty Years of Doctor Who), предполагает, что культовый научно-фантастический сериал может оказывать положительное влияние на поведение, связанное с заботой о здоровье.

Профессор Ричард Райли, руководитель исследования из Бирмингемского университета, использовал многолетнюю историю «Доктора Кто», чтобы проанализировать связь между рождественско-новогодними трансляциями и последующими ежегодными показателями смертности. Эпизоды, выходившие в эфир в этот период, рассматривались как косвенный показатель работы медиков в праздничный сезон.

Результаты показали удивительную связь между трансляциями «Доктора Кто» и снижением уровня смертности, особенно под Рождество. Эпизоды, постоянно выходившие в эфир в период с 2005 по 2019 год, были связаны со значительным снижением смертности. Хотя исследование не устанавливает причинно-следственную связь, оно подчеркивает потенциальное влияние медицинских работников и важность оказания медицинской помощи в праздничный сезон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:University of Birmingham
Автор:Булат Кармак
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#сериал
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#анализ
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