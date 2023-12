Просмотр «Доктора Кто» спасает жизни: рождественские эпизоды связаны с пониженной смертностью

Показало исследование

Исследование обнаружило взаимосвязь между эпизодами «Доктора Кто», транслируемыми в праздничный сезон, и снижением уровня смертности в следующем году. Исследование, получившее остроумное название TARDIS (Televised festive broadcasts and Association with Rates of Death In Sixty Years of Doctor Who), предполагает, что культовый научно-фантастический сериал может оказывать положительное влияние на поведение, связанное с заботой о здоровье.