Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 октября 2024, 02:37
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Психиатр исключила пользу анализов для выявления депрессии

Гормоны могут остаться в норме
Психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова призвала обращаться к профильным специалистам для выявления и помощи при депрессии.
Психиатр исключила пользу анализов для выявления депрессии
© Pxhere.com

Врач рассказала, что при развитии депрессии может измениться уровень гормонов, например, кортизола, дофамина, серотонина и других. Но это не означает, что для выявления депрессии нужно сдавать анализы.

По словам психиатра, это вряд ли уместно, поскольку на фоне депрессивного состояния гормональный баланс может остаться неизменным либо в пределах нормы.

«Депрессивное состояние влияет на уровень некоторых гормонов: кортизола, дофамина, серотонина и др. Но результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния. Поэтому для диагностики депрессии целесообразно не сдавать анализы, а обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту», — объяснила Абрамова.

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