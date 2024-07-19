Психиатр объяснил, что такое канцерофобия и назвал основные симптомы

Психиатр отметил, что канцерофобия — навязчивый страх заболеть раком. Это безотчётный страх, перерастающий в одержимость и настоящую фобию. Одним из самых разрушительных для психики признаков канцерофобии является иррациональная уверенность в наличии и самом тяжёлом протекании болезни, а также обязательном летальном исходе.

По словам Кузнецова, бороться с такими страхами помогает информированность: нужно вовремя консультироваться с врачами по поводу своего состояния, вести здоровый образ жизни, знать о своих индивидуальных факторах риска.

«Признаки канцерофобии — это тревога, беспокойное ожидание симптомов онкозаболевания, навязчивые мысли, что человек уже болен раком, но бессимптомно или с незначительными проявлениями. Такие пациенты способны довести до абсурда опасность банальных болей в животе или воспаление слизистой оболочки рта. Человек с таким расстройством может излишне щепетильно осматривать тело на предмет признаков рака, например узелков или опухолей под кожей, родинок, а любой кашель или головную боль воспринимать как что-то большее и непременно серьезное», — объяснил врач.

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