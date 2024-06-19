Психиатр посоветовал способы борьбы с тревожностью

Врач подчеркнул, что для начала стоит разобраться с причинами тревожности. Для избавления от этого состояния помогут физические нагрузки, потому что мышечная работа помогает отвлечься, сбросить напряжённость в теле.

Могут помочь встречи с близкими людьми, просмотр любимых фильмов и прогулки на свежем воздухе.

Но бывают ситуации, когда тревожность безотчётная, без явной причины. Врач порекомендовал в таком случае не откладывать обращение к врачу.

«В последнем случае у человека во всех областях жизни нет проблем, но он всё равно испытывает тревогу. Здесь уже стоит обратиться к специалисту, чтобы подобрать методики лечения, потому что способы саморегуляции могут оказаться бессильны», — рассказал Вилков.

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