Психиатр рассказал о связи панических атак и дефицита солнечного света

По словам Гуревича, зачастую панические атаки — симптомы одного из видов тревожных расстройств. При этом тревожными расстройствами в мире страдают более 300 млн человек, или 4% мирового населения. Панические атаки могут возникать не только в силу личностных особенностей и психостатуса, но и физиологических факторов.

Например, это может быть дефицит солнечного света. А это влечёт нехватку витамина D, что может провоцировать расстройства поведения и настроения. Психиатр отметил, что лечение различных расстройств протекает легче при компенсации витамина D.

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