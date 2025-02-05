Психиатр рассказал о связи панических атак и дефицита солнечного света

Опубликовано 05 февраля 2025, 04:021 мин.
Психиатр рассказал о связи панических атак и дефицита солнечного светаИз-за потери витамина D
Врач-психиатр Геннадий Гуревич рассказал, что у панических атак могут быть необычные причины. Оказывается, одной из таковых может стать нехватка солнечного света.
По словам Гуревича, зачастую панические атаки — симптомы одного из видов тревожных расстройств. При этом тревожными расстройствами в мире страдают более 300 млн человек, или 4% мирового населения. Панические атаки могут возникать не только в силу личностных особенностей и психостатуса, но и физиологических факторов.
Например, это может быть дефицит солнечного света. А это влечёт нехватку витамина D, что может провоцировать расстройства поведения и настроения. Психиатр отметил, что лечение различных расстройств протекает легче при компенсации витамина D.
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Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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