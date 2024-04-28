Психиатр рассказал о возможных симптомах шизофрении

По словам психиатра, самый «первый звоночек» — частое изменение настроения, на которое обращают внимание близкие. При этом ни память, ни интеллектуальные способности в целом не страдают.

Рудов предупредил, что на фоне шизофрении, по мере развития болезни, ухудшается память, появляется устойчивое желание побыть одному, начинается безразличие к окружающим и самому себе. Либо человек может внезапно стать слишком навязчивым, агрессивным, постоянно спорить «с пеной у рта».

Врач подчеркнул, что важно успеть обратиться к психиатру до первого психотического эпизода.

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