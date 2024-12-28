Психиатры предупредили о связи деменции и длительного приёма средств от изжоги

Эксперты отметили, что при длительном приёме средств от изжоги незначительно, но возрастает риск развития нейродегенерации, включая деменцию. Это происходит в силу ускорения накопления амелоидного белка в головном мозге в виде клубочков, что провоцирует нарушение обмена веществ в нейронах, последующей «дегенерации нервных клеток и стойкому нарушению когнитивной деятельности».

Кроме того, происходит нарушение всасывания витамина В12 через слизистую желудка, а этот витамин необходим для правильной работы нервных клеток.

«Важно помнить, что мы говорим не о гарантии развития грозного состояния, а лишь о повышении рисков. Показатель рисков 1,20 является повышенным, но не высоким», — отметили врачи.

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