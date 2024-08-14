Психофизиолог рассказала, после какого возраста запускается процесс старения мозга

Учёный объяснила, что мозг активно развивается до 25-30 лет. К этому возрасту развитие прекращается и начинается постепенное старение.

Поначалу этот процесс происходит медленно и незаметно. После 60 лет старение мозга ускоряется, а после 86 лет уменьшается масса мозга — примерно на 160 г, или 11% от максимальной массы.

Старение мозга проявляется в виде проблем с памятью, замедлению обработки информации, ухудшению исполнительных функций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.