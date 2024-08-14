Психофизиолог рассказала, после какого возраста запускается процесс старения мозга

Опубликовано 14 августа 2024, 23:19
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Психофизиолог рассказала, после какого возраста запускается процесс старения мозгаДостаточно рано
Научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, психофизиолог Вера Третьякова рассказала о возрасте, с которого начинает стареть мозг.
Учёный объяснила, что мозг активно развивается до 25-30 лет. К этому возрасту развитие прекращается и начинается постепенное старение.
Поначалу этот процесс происходит медленно и незаметно. После 60 лет старение мозга ускоряется, а после 86 лет уменьшается масса мозга — примерно на 160 г, или 11% от максимальной массы.
Старение мозга проявляется в виде проблем с памятью, замедлению обработки информации, ухудшению исполнительных функций.
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