Психолог дала советы о восстановлении перед работой

По мнению специалиста, в будни человек устаёт не столько физически, сколько психологически. Причина в большом объёме рабочей информации, которую приходится постоянно пропускать через себя.

Колосова отметила, что отдыхать нужно не только физически, но и психологически. И вечерней прогулки недостаточно.

По её словам, человеку, чтобы просто отвлечься от работы, говоря о полноценном отдыхе, необходимо от 3 дней до недели, при этом важен род деятельности во время отдыха. Но для того, чтобы отдохнуть полностью, восстановить и физические, и психологические силы, может понадобиться до 3 недель.

«Отдых от психологического давления должен длиться от трёх дней до недели. Это очень помогает отвлечься. Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель. Но тут важно менять род деятельности во время отдыха. Если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займёт три недели. А если при этом нарисовать картину с этим пляжем, то отдохнуть получится в два раза быстрее. Суть в том, чтобы переключать активные полушария мозга, а не просто лежать», — рассказала психолог.

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