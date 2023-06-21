Психолог из России назвала признаки выгорания на работе

Человек может понять, что у него эмоциональное выгорание, оценив свое состояние после отдыха, заявила автор профориентационного курса от Skillbox «Кем стать?» Екатерина Боровец.

Если после перерыва — даже крепкого сна — к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. Если же даже после отдыха у человека не возникает желания выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание, поясняет профориентолог.

Это состояние эмоционального, умственного и даже физического истощения и переутомления, которое возникает в результате перенапряжения. Среди причин выгорания — переработка, недостаточная оплата труда и неблагоприятная атмосфера в коллективе. Человек может любить профессию, но давление начальства и недоброжелательное отношение коллег могут создать тяжелые условия для работы, отмечает психолог.

Бороться с усталостью и выгоранием можно, четко разделив работу и свободное время, советует Боровец. По ее мнению, работнику необходимо выделить границу времени «заботы о себе», когда он посвящает себя увлечениям и занятиям, которые приносят ему удовольствие и помогают расслабиться.