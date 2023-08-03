Психолог из России рассказала, как бороться с ленью

Для борьбы с ленью нужно найти ее причины, заявила психолог Елена Гордеева. По словам специалиста, она всегда вызвана психоэмоциональным состоянием.

Первым делом, подчеркивает она, необходимо ответить себе на вопрос, как давно и насколько качественным был отпуск. Несмотря на пользу от пассивного отдыха — в частности, восстановления нервной системы – он не дает мощного заряда энергии для новых достижений. Её, по словам Гордеевой, могут обеспечить активный эмоциональный отдых, общение с интересными людьми, путешествия, поездки — все то, что питает адреналином и дофамином.

Также, отметила психолог, важно понять, на что тратится энергия. Как правило, это эмоциональные переживания — злость, обида, раздражение. При внутренних конфликтах человек заставляет себя делать то, что ему претит, не приносит удовольствия и то, что не соответствует его ценностям.

Имея стимул работать и жить в свое удовольствие, можно побороть любой вид лени, резюмировала психолог. Следуя своим интересам, управляя своими эмоциями и качественно отдыхая, можно мотивировать себя на новые открытия и свершения.