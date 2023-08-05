Психолог из России рассказала, как правильно отдыхать в отпуске

Полноценный отдых в отпуске является результатом детального планирования, заявила куратор образовательных курсов для психологов «Психодемия» Вита Хлебнова. Причины упадка сил по возвращении из отпуска, считает специалист, могут быть связаны с недостатком подготовки к отдыху, крыться в самом отпуске или в том, что ждет после него.

До отпуска специалист призвала решить сложные рабочие задачи. Важно забыть про рабочую почту и чаты на время отдыха, настаивает психолог, иначе деловая рутина сводит на нет эмоции от отпуска.

По мнению Хлебновой, главное условие качественного отдыха — полное отключение от работы и план с делами, которые на самом деле нравятся. Стоит, подумать, что помогает расслабиться и переключиться, советует она. Нужно заранее составить маршруты, найдя нужные места для парковок, заправки, магазины.

Даже само по себе путешествие может сказаться на самочувствии и вызвать стресс, указывает психолог. Свое время стоит контролировать самому. Даже при отпуске с детьми важно выделять время для себя — хотя бы раз.

Кроме того, стоит запланировать пару дней на восстановление после возвращения, особенно если планируется длительный перелет или поездка, добавила Хлебнова. Это время необходимо для восстановления графика сна и работы.

Если после отпуска состояние не улучшается, возможно наличие у человека профессионального выгорания, резюмировала психолог.