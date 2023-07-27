Психолог из России рассказала, как справиться с панической атакой

Прежде всего при панической атаке человеку необходимо восстановить дыхательную функцию, заявила медицинский психолог Психиатрической клинической больницы №13 Депздрава Москвы Геляна Ширикинова.

Чаще всего это состояние, отмечает специалист, распознается по внезапному осознанному страху за свою жизнь, не имеющему логичного объяснения и причин в данном месте и в данный момент. У панической атаки есть и физические проявления: учащение сердцебиения, нарушение ритма дыхания, потоотделение, изменение температуры тела, побледнение или покраснение, сужение или расширение зрачков. Человек при панической атаке либо не может усидеть на месте, либо пытается найти укромное место в углу.

Панические атаки влияют как на состояние психики, так и здоровье человека, указывает врач. Более всего они опасны влиянием на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей в возрасте. Степень опасности определяется здоровьем самого человека, наследственной отягощенностью и другими факторами, отметила Ширикинова.

По ее словам, в момент наступления панической атаки может помочь огромное количество дыхательных техник — полный вдох-выдох, дыхание в пакет, дыхание по квадрату. Однако с каждым новым приступом они будут помогать все меньше.

Окружающие человека люди, указывает психолог тоже могут помочь — вместе дождаться конца приступа, выслушать человека и не обесценивать его мысли и слова: отрицание наличия болей, тревоги, пугающих мыслей у человека лишь усиливает симптомы панической атаки. Кроме того, в случае необходимости человеку необходимо помочь обратиться к специалисту.