Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 декабря 2024, 02:41
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Психолог назвала напряжение в области глаз одним из признаков скрытого стресса

Проявляется и когнитивными нарушениями
Заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ ФГБОУ ВО МГППУ Анна Ермолаева рассказала, что при постоянном внешнем воздействии на человека негативных факторов, может развиться скрытый стресс, при котором нет острых реакций, таких как истерики или агрессии. Но у такого состояния всё же есть характерные признаки.
Психолог назвала напряжение в области глаз одним из признаков скрытого стресса
© Christian Erfurt / Unsplash

По словам Ермолаевой, скрытый стресс сложно выявить, но проявляться это состояние может в когнитивной сфере, включая ухудшение памяти, мышления или воображения.

Физически скрытый стресс может проявляться в виде чрезмерного напряжения мышц и глаз, выпадения волос, нарушениями сна либо изменением аппетита.

«Он проявляется на разных уровнях: физическом, эмоциональном, поведенческом, когнитивном. Это значит, что память, мышление, воображение и другие навыки могут постепенно ухудшаться. На физическом уровне это может выражаться в чрезмерном напряжении мышц, глаз, выпадении волос, учащённом сердцебиении, прерывистом дыхании, общей скованности, проблемах со сном или изменении аппетита. Даже зубная боль и боль в голове могут быть признаком стресса. В эмоциональном плане это будет сниженный фон настроения, но не грусть или апатия, как при депрессии», – отметила психолог.

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