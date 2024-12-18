Психолог назвала напряжение в области глаз одним из признаков скрытого стресса

По словам Ермолаевой, скрытый стресс сложно выявить, но проявляться это состояние может в когнитивной сфере, включая ухудшение памяти, мышления или воображения.

Физически скрытый стресс может проявляться в виде чрезмерного напряжения мышц и глаз, выпадения волос, нарушениями сна либо изменением аппетита.

«Он проявляется на разных уровнях: физическом, эмоциональном, поведенческом, когнитивном. Это значит, что память, мышление, воображение и другие навыки могут постепенно ухудшаться. На физическом уровне это может выражаться в чрезмерном напряжении мышц, глаз, выпадении волос, учащённом сердцебиении, прерывистом дыхании, общей скованности, проблемах со сном или изменении аппетита. Даже зубная боль и боль в голове могут быть признаком стресса. В эмоциональном плане это будет сниженный фон настроения, но не грусть или апатия, как при депрессии», – отметила психолог.

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