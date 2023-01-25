Психолог объяснила, чем опасна однообразная жизнь пенсионера и как с этим бороться

Психолог объяснила, чем опасна однообразная жизнь пенсионера и как с этим боротьсяИначе быстро состарится мозг
Психолог, профессор кафедры психологии и педагогики Новосибирского государственного технического университета Ольга Разумникова рассказала, чем опасна однообразная и скучная жизнь на пенсии. Также она объяснила, как с этим бороться.
Фото: B17.ru
Специалист рассказала, что если человек, выйдя на пенсию, ведёт затворническую или скучную жизнь, это может быстро состарить мозг и привести к серьёзным когнитивным нарушениям. В том числе к органическим нарушениям в мозге.
Разумникова отметила, что невозможно избежать возрастных изменений мозга, но можно их затормозить. По словам психолога, подойдёт любая форма мозговой активности от обычного разгадывания кроссвордов до осваивания совершенно новых для человека областей, например, интернета и гаджетов.
Но не менее важно поддерживать живое общение с друзьями, родственниками, соседями. Специалист подчеркнула, что это и есть живительная стимуляция мозговой деятельности, благодаря которой сохраняется работоспособность мозга максимально продолжительный срок.
Когда ослабевает характерная для молодого возраста кратковременная память, помогает зубрёжка — действенный способ тренировки, — рассказала Ольга Разумникова "Российской газете". — Взрослым необходимо продолжать учиться всю жизнь, чтобы ее продлить. Гиппокамп, отдел головного мозга, отвечающий за формирование новой памяти и пространственную ориентацию, очень нежная структура. Его нейроны гибнут от гипоксии, стресса, негативных экологических факторов. Но, как часто бывает, самое чувствительное способно восстанавливаться, и нейроны гиппокампа не исключение. Именно поэтому представители творческих профессий, учёные довольно часто оказываются долгожителями. Некоторые артисты способны заучивать роли и в 70 лет!