Психолог объяснила, чем опасна однообразная жизнь пенсионера и как с этим бороться

Специалист рассказала, что если человек, выйдя на пенсию, ведёт затворническую или скучную жизнь, это может быстро состарить мозг и привести к серьёзным когнитивным нарушениям. В том числе к органическим нарушениям в мозге.

Разумникова отметила, что невозможно избежать возрастных изменений мозга, но можно их затормозить. По словам психолога, подойдёт любая форма мозговой активности от обычного разгадывания кроссвордов до осваивания совершенно новых для человека областей, например, интернета и гаджетов.

Но не менее важно поддерживать живое общение с друзьями, родственниками, соседями. Специалист подчеркнула, что это и есть живительная стимуляция мозговой деятельности, благодаря которой сохраняется работоспособность мозга максимально продолжительный срок.