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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 марта 2024, 02:33
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Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей

И рассказала о нескольких упражнениях
Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как можно справиться с тревожными мыслями, что для этого нужно делать.

Эксперт рассказала, что в момент наплыва тревоги следует минимизировать информацию, выступающую триггером подобных мыслей.

Справиться с панической атакой поможет и диафрагмальное дыхание. Нужно дышать грудью. «За дыханием животом, нужно больше внимания и снижается частота дыхательных движений (ЧДД) (в стрессе 20-30, в спокойствии 14-19). Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Вдох через нос — грудь поднимается, живот выпячивается, Выдох через рот — втягиваются мышцы живота», — объяснила психолог.

Также Кардиакос посоветовала делать упражнение на поочерёдное напряжение и расслабление мышц. Нужно в течение 7 секунд напрягаться, в течение 40 — расслабляться. «Сжимаем изо всех сил!!! Каждой части тела уделяем отдельное внимание: кулаки, бицепс, плечо. Двигайтесь по телу расслабляя-напрягая каждую зону», — объяснила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Радио 1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Стресс
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#рекомендации
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#Психология