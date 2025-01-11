Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 января 2025, 00:26
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Психолог предупредил о возможном вреде идеи бодипозитива

Из-за принятия человеком всего, что с ним происходит
Психолог Георгий Медведицкий рассказал, что такая социальная концепция, как бодипозитив, может не только привести к положительным результатам, но и стать причиной проблем со здоровьем.
Психолог предупредил о возможном вреде идеи бодипозитива
© Wayhomestudio / Freepik

Бодипозитив заключается в том, что человек положительно принимает всё, что с ним происходит: как выглядит, весит, может свободно самовыражаться и т.п.

Эксперт подчеркнул, что если принимать «всё, что есть», это может привести к отказу от ответственности за свой внешний вид, здоровье, судьбу. Подобное к себе отношение может лечь в основу причин последующих"физических и эмоциональных проблем.

«Если воспринимать его как абсолют, это может привести к избеганию ответственности за собственное здоровье, как физическое, так и эмоциональное. Отказ от заботы о себе может маскироваться под лозунги "я принимаю себя", в то время как внутри может бушевать чувство страха или отчаяния», — предупредил специалист.

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Источник:RuNews24
Автор:Андрей Кадуков
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