Психолог предупредил о возможном вреде идеи бодипозитива

Бодипозитив заключается в том, что человек положительно принимает всё, что с ним происходит: как выглядит, весит, может свободно самовыражаться и т.п.

Эксперт подчеркнул, что если принимать «всё, что есть», это может привести к отказу от ответственности за свой внешний вид, здоровье, судьбу. Подобное к себе отношение может лечь в основу причин последующих"физических и эмоциональных проблем.

«Если воспринимать его как абсолют, это может привести к избеганию ответственности за собственное здоровье, как физическое, так и эмоциональное. Отказ от заботы о себе может маскироваться под лозунги "я принимаю себя", в то время как внутри может бушевать чувство страха или отчаяния», — предупредил специалист.

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