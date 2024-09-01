Психолог рассказала о простом способе противостоять осенней хандре

Специалист отметила, что на помощь придёт активный образ жизни, включающий физические упражнения, спорт и регулярные прогулки на свежем воздухе.

При этом важно понимать, что если разнообразная активная жизнь и домашние вечера за чашкой чая не помогают, то речь может идти о депрессии, а это уже медицинское состояние. В таком случае необходимо обращаться к психологу или психиатру.

«Можно попробовать себя в новых увлечениях — занятиях тем, что приносит радость, помогает отвлечься от грустных мыслей. Старайтесь избегать излишнего потребления новостей или социальных сетей, которые могут вызвать тревожное состояние и позаботьтесь о социальных связях, ведь общение с близкими и друзьями может значительно улучшить эмоциональное состояние», — отметила эксперт.

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