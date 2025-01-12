Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 января 2025, 04:26
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Психолог рассказала о связи депрессии и отсутствия физической активности

Из-за специфики устройства человечного мозга
Психолог Дарья Дугенцова рассказала о том, что человеческий мозг создан для «офлайн существования». То есть наш мозг нуждается в реальной жизни, а не в постоянном сидении за гаджетами.
Психолог рассказала о связи депрессии и отсутствия физической активности
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Психолог предупредила, что нарушение этих принципов влечёт нарушение органичной работы мозга и ведёт к атрофированию тела из-за отсутствия физической активности. В свою очередь, это может спровоцировать депрессию.

«Но дело даже не в работе мозга, а в его творческой жизни, образе жизни. Если человек по жизни офлайн, рисует, его мозг функционирует полноценно. ЦНС у нас распространена по всему телу, все эти нервные окончания, импульсы, которые отправляются в каждый участок тела, если у нас будет работать только визуальная составляющая, то получается, что и руками, и ногами мы практически не двигаем, значит они будут потихонечку атрофироваться», — пояснила специалист.

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