Психологи объяснили, почему возникает праздничная хандра и как с ней бороться

Психологи объяснили, почему возникает праздничная хандра и как с ней боротьсяВот о чём полезно знать
Симптомы праздничной хандры, по словам экспертов, могут включать чувство подавленности, потерю интереса к любимым ранее занятиям, тревогу, нервозность, общее ощущение напряжённости в праздники. Это могут усугубить уже существующие психические заболевания, а стресс во время праздников хорошо подтверждён научно.
Вот что вы можете сделать, если ваш близкий переживает праздничную хандру.
Предложите человеку составить список действий, которые бы могли ему помочь, и предложите выбрать самый полезный и эффективный вариант. Также важно поддерживать близкого эмоционально и материально. Эмоциональная поддержка может включать в себя выслушивание человека, рассказывающего о своих эмоциях, и проявление эмпатии, а материальная может заключаться в помощи в выполнении конкретных дел.
Если вы сами чувствуете себя депрессивно, то Элизабет Бахен, профессор психологических наук имени Ли Мирмоу в Северо-восточном университете и директор Лаборатории психологии и здоровья им. Миллса, рекомендует установить границы этого. Также стоит побороть в себе желание немного изолироваться.
Будьте к себе снисходительны и помните, что социальная поддержка - один из самых эффективных способов уменьшить стресс. Пересмотрите свои ожидания от праздников и подумайте, что делает вас счастливыми.
