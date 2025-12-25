Психологи объяснили, почему возникает праздничная хандра и как с ней бороться

Симптомы праздничной хандры, по словам экспертов, могут включать чувство подавленности, потерю интереса к любимым ранее занятиям, тревогу, нервозность, общее ощущение напряжённости в праздники. Это могут усугубить уже существующие психические заболевания, а стресс во время праздников хорошо подтверждён научно.

Вот что вы можете сделать, если ваш близкий переживает праздничную хандру.

Предложите человеку составить список действий, которые бы могли ему помочь, и предложите выбрать самый полезный и эффективный вариант. Также важно поддерживать близкого эмоционально и материально. Эмоциональная поддержка может включать в себя выслушивание человека, рассказывающего о своих эмоциях, и проявление эмпатии, а материальная может заключаться в помощи в выполнении конкретных дел.