Психологи выяснили, чего боятся российские дети

Почти половина — 48% — российских дошкольников боится темноты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного учеными Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета.

Специалисты опросили 366 родителей с детьми-дошкольниками от трех до шести лет. В 95 % на вопросы ученых отвечали матери, почти 70 % которых были возрастом от 30 до 39 лет.

Кроме темноты, российские дети боятся насекомых (33%), одиночества (20%) и незнакомых людей (18%). Это говорит о том, что преобладающие у дошкольников страхи связаны с окружающим миром, при этом для девочек характерна более высокая интенсивность страхов, отмечает одна из исследователей, руководитель центра Ольга Рубцова. Кроме того, дети перенимают страхи у своих родителей — они опасаются одних и тех же вещей.

Проведенный анализ также показал, рассказала психолог, что чем чаще взрослые повышают голос, ругают, физически наказывают и ограничивают в чем-то своих детей, тем чаще у них возникают те или иные страхи. В общении родителей с тревожными детьми специалисты выявили две стратегии: выслушать ребенка и поговорить с ним о его страхе, либо убеждать, что ничего страшного не случилось и ребенку нечего бояться.

Ученые установили, что дети родителей, придерживавшихся последней стратегии, чаще испытывают страхи по сравнению с детьми, чьи родители не прибегают к подобной практике. В семьях, где обсуждались причины проблемы, доля детей без выраженных признаков каких-либо страхов составляла 29,1%. Там, где родители предпочитали отрицать значимость источников тревоги, этот показатель равнялся 18,1%.

В последнем случае родители как бы отрицают наличие чувств, которые ребенок уже испытал и для которого они вполне реальны, указала специалист. Поэтому лучше провести в этом случае спокойный и аргументированный разговор о причинах страхов ребенка, и о том, как правильно действовать при встрече с ними.